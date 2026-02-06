Ричмонд
В Башкирии пройдут трехдневные сельскохозяйственные ярмарки

Жители республики смогут купить местные продукты на ярмарках в 30 районах.

Источник: Комсомольская правда

В ближайшие три дня, с 6 по 8 февраля, во многих городах и районах Башкирии можно будет посетить сельскохозяйственные ярмарки. Как сообщило министерство торговли и услуг республики, площадки откроются в 30 муниципалитетах.

На ярмарках представят свежую и натуральную продукцию, которую производят местные фермеры и хозяйства. Гости смогут купить мед, мясные изделия, овощи и другие товары.

Всего за эти дни будет работать 42 ярмарочные площадки. Узнать точные адреса и контакты организаторов можно на официальном сайте министерства торговли Башкортостана.