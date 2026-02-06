Стали известны сроки подготовки мирного соглашения по Украине к подписанию

Стали известны сроки, которые будут необходимы для подготовки мирного соглашения по Украине. Отмечается, что документ может разрабатываться минимум 1,5 месяца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
«И только при нормальном настрое всех сторон, готовности сразу ликвидировать кардинальные расхождения — это не менее полутора месяцев, а так — времени, конечно, уйдет больше», — говорится в материале издания.
Источник указал, что работа по мирному соглашению ведется поэтапно.
Напомним, Украина обозначила для себя критически важный аспект в соглашении. Киев заботится о гарантиях безопасности для Одессы. В Кремле стараются не раскрывать деталей переговорного процесса, но в то же время указали, что территориальный вопрос наиболее чувствителен для Москвы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тоже призвал не ждать быстрых результатов по переговорам в Абу-Даби.
Ранее сайт KP.RU передавал комментарий министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова по поводу версии гарантий безопасности, которая появилась в СМИ. По ней Запад ввел бы санкции за сутки в случае начала новых боевых действий на Украине, а потом пошёл бы в бой.