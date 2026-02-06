Стали известны сроки подготовки мирного соглашения по Украине к подписанию

Напомним, Украина обозначила для себя критически важный аспект в соглашении. Киев заботится о гарантиях безопасности для Одессы. В Кремле стараются не раскрывать деталей переговорного процесса, но в то же время указали, что территориальный вопрос наиболее чувствителен для Москвы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тоже призвал не ждать быстрых результатов по переговорам в Абу-Даби.