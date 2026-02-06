Ричмонд
Актрисе Олесе Железняк экстренно потребовалась медпомощь в Москве

Якобы Железняк жаловалась на высокое давление.

Источник: Комсомольская правда

Актрисе Олесе Железняк, известной по ролям в фильме «Ландыш Серебристый» и сериале «Сваты», потребовалась экстренная медицинская помощь в Москве. Об этом пишет Telegram-канал «112».

Сообщается, что ночью актрисе стало плохо. Авторы канала пишут, что у нее якобы повысилось давление, начались сильные боли в груди. Врачи приехали на дом, так как она отказалась ехать в больницу, говорится в источнике. Больше никаких подробностей якобы ухудшения здоровья актрисы не приводится.

Нужно отметить, что ни Олеся Железняк, ни ее родственники не прокомментировали слухи о вызове врачей на дом. Сайт KP.RU продолжает следить за развитием событий.

Ранее KP.RU сообщил, что в январе 2026 года появились слухи о непонятной болезни актрисы Марии Ароновой. Представитель звезды позже рассказал, что эта информация является фейком, звезда экрана чувствует себя хорошо и готовится к спектаклю.