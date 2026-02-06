Актрисе Олесе Железняк экстренно потребовалась медпомощь в Москве

Сообщается, что ночью актрисе стало плохо. Авторы канала пишут, что у нее якобы повысилось давление, начались сильные боли в груди. Врачи приехали на дом, так как она отказалась ехать в больницу, говорится в источнике. Больше никаких подробностей якобы ухудшения здоровья актрисы не приводится.