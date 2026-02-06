В Милане прошла церемония встречи олимпийского огня

В Милане состоялась церемония встречи олимпийского огня. Эстафета олимпийского огня прошла по центральным улицам города и завершилась на площади Пьяцца-дель-Дуомо. На главной площади Милана собрались несколько сотен человек.
Олимпийский факел на специально установленное возвышение внесла прима-балерина театра «Ла Скала» Николетта Манни. После этого она зажгла огонь в чаше, установленной перед Миланским собором.
Перед церемонией зажжения на площади состоялся небольшой концерт. Мероприятие стало одним из ключевых событий в преддверии Олимпийских игр.
Церемония открытия Олимпиады запланирована на 6 февраля и пройдет на стадионе «Сан-Сиро».
Ранее сообщалось, что во время Олимпиады в Милане на хоккейной арене произошел инцидент с участием болельщиков, вывесивших российский флаг рядом со скамейкой чешской команды.