Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Милане прошла церемония встречи олимпийского огня

В Милане состоялась церемония встречи олимпийского огня. Эстафета олимпийского огня прошла по центральным улицам города и завершилась на площади Пьяцца-дель-Дуомо.

Источник: Аргументы и факты

В Милане состоялась церемония встречи олимпийского огня. Эстафета олимпийского огня прошла по центральным улицам города и завершилась на площади Пьяцца-дель-Дуомо. На главной площади Милана собрались несколько сотен человек.

Олимпийский факел на специально установленное возвышение внесла прима-балерина театра «Ла Скала» Николетта Манни. После этого она зажгла огонь в чаше, установленной перед Миланским собором.

Перед церемонией зажжения на площади состоялся небольшой концерт. Мероприятие стало одним из ключевых событий в преддверии Олимпийских игр.

Церемония открытия Олимпиады запланирована на 6 февраля и пройдет на стадионе «Сан-Сиро».

Ранее сообщалось, что во время Олимпиады в Милане на хоккейной арене произошел инцидент с участием болельщиков, вывесивших российский флаг рядом со скамейкой чешской команды.