Bild: завещание модельера Карла Лагерфельда пытаются оспорить

Напомним, Карл Лагерфельд умер еще в 2019 году во Франции. Он ушел из жизни в возрасте 85 лет. На протяжении десятилетий модельер возглавлял модный дом Chanel и оставался одной из ключевых фигур мировой индустрии моды. В последние месяцы жизни Лагерфельд тяжело болел и практически не появлялся на публике.