Bild: завещание модельера Карла Лагерфельда пытаются оспорить

Карл Лагерфельд скончался еще в 2019 году.

Источник: Комсомольская правда

Завещание модельера Карла Лагерфельда пытаются оспорить неизвестные лица. Об этом сообщила газета Bild.

По данным издания, речь идет о завещании, составленном в 2016 году. Сейчас, как утверждается, предпринимаются попытки добиться его пересмотра, что может повлиять на распределение наследства покойного модельера.

«Тщательно спланированное в 2016 году завещание иконы моды может быть перераспределено против его воли», — говорится в публикации.

О ситуации сообщил душеприказчик Лагерфельда Кристиан Буассон. Он проинформировал об этом племянников модельера, которые остаются среди его ближайших родственников. В случае признания завещания недействительным состояние в размере около 200 млн евро может быть перераспределено между членами семьи.

Напомним, Карл Лагерфельд умер еще в 2019 году во Франции. Он ушел из жизни в возрасте 85 лет. На протяжении десятилетий модельер возглавлял модный дом Chanel и оставался одной из ключевых фигур мировой индустрии моды. В последние месяцы жизни Лагерфельд тяжело болел и практически не появлялся на публике.