Тигр в Индии столкнул полицейского с мотоцикла и растерзал его

По данным СМИ, хищник атаковал сотрудника полиции Чиксенга Манпанга, когда тот возвращался домой после службы. Тигр столкнул мужчину с мотоцикла и утащил его в лес. Позднее тело полицейского обнаружили, однако спасти его уже было невозможно.