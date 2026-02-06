Тигр в Индии столкнул полицейского с мотоцикла и растерзал его

В индийском штате Аруначал-Прадеш полицейский, ехавший на мотоцикле, погиб в результате нападения тигра. Об этом сообщает The Hindu.
По данным СМИ, хищник атаковал сотрудника полиции Чиксенга Манпанга, когда тот возвращался домой после службы. Тигр столкнул мужчину с мотоцикла и утащил его в лес. Позднее тело полицейского обнаружили, однако спасти его уже было невозможно.
В лесном департаменте заявили, что в районе происшествия давно фиксировали присутствие двух тигров. После случившегося специалистам поручили разыскать и отловить опасных хищников., передает издание.
Ранее тигр в районе индийского заповедника Корбетт растерзал мужчину — нетронутой осталась только голова погибшего. Личность погибшего остается неизвестной. За последний месяц тигры растерзали в районе заповедника уже четырех человек.
