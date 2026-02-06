Атомную станцию на Луне хотят построить российские ученые

По его словам, лунная ночь длится около двух земных недель. Это делает солнечные батареи неэффективными для обеспечения энергией. В то же время ядерные источники энергии представляются наиболее перспективными для круглосуточной работы робототехнических устройств. РАН разрабатывает лунную программу до 2060 года. В ее рамках планируется проведение долгосрочных исследований Луны и других планет.