Атомную станцию на Луне хотят построить российские ученые

Россия намерена создать атомную электростанцию на Луне в рамках исследовательской программы. Основной мотив — решение проблем с энергоснабжением, сообщил президент Российской академии наук, академик Геннадий Красников.

Источник: ЕАН

Речь идет, конечно, об атомной энергетике. Дело в том, что на Луне, в отличие, скажем, от Марса, есть большие проблемы с точки зрения энергоснабжения.

Геннадий Красников
президент Российской академии наук, академик

По его словам, лунная ночь длится около двух земных недель. Это делает солнечные батареи неэффективными для обеспечения энергией. В то же время ядерные источники энергии представляются наиболее перспективными для круглосуточной работы робототехнических устройств. РАН разрабатывает лунную программу до 2060 года. В ее рамках планируется проведение долгосрочных исследований Луны и других планет.