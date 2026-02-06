Лукман уничтожил «Бетис» в дебюте за «Атлетико»: 5:0 в Кубке Испании

«Атлетико Мадрид» разгромил «Реал Бетис» со счётом 5:0 в четвертьфинале Кубка Испании 5 февраля 2026 года на стадионе «Ла Картуха» в Севилье. Дебютант Адемола Лукман, перешедший из «Аталанты», забил гол и отдал результативную передачу. Голы также на счету Ханко, Джулиано Симеоне, Гризманна и Альмады. «Атлетико» вышел в полуфинал турнира.
Лукман впечатляет в дебюте за «Атлетико» в крупной победе над «Бетисом».
Мадридский «Атлетико» одержал убедительную победу со счётом 5:0 над «Реал Бетисом» в четвертьфинале Кубка Испании 5 февраля 2026 года на стадионе «Ла Картуха» в Севилье. Встреча завершилась выходом команды Диего Симеоне в полуфинал турнира, а дебютный матч за новый клуб провёл 25-летний нигерийский нападающий Адемола Лукман, перешедший из итальянской «Аталанты» в начале недели.
Уже на двенадцатой минуте матча «Атлетико» открыл счёт: капитан Коке точно исполнил угловой удар, а защитник Давид Ханко мощным ударом головой поразил ворота вратаря «Бетиса» Адриана Санчеса. Лукман активно включился в игру с первых минут и дважды мог удвоить преимущество в первом тайме. На шестнадцатой минуте он не сумел реализовать выход один на один с вратарём, а спустя восемь минут его удар с первого касания ушёл выше перекладины.
Второй гол был забит на тридцатой минуте после комбинации по левому флангу: Маттео Руджери передал мяч Алексу Баэне, тот обменялся пасами с Лукманом, после чего защитник выполнил низкий кросс на Джулиано Симеоне, который мощным ударом отправил мяч в ворота. На тридцать седьмой минуте Лукман сам отличился, обыграв защитника в штрафной площади «Бетиса», прорвавшись к воротам и точно пробив в левый угол.
После перерыва «Атлетико» продолжил контролировать ход встречи. На шестьдесят второй минуте Лукман прорвался по центру, привлёк внимание защитников и отдал пас Антуану Гризманну, который закрутил мяч в верхний правый угол ворот. Завершил счётовой эпизод Тьяго Альмада, вышедший на замену и забивший пятый гол на восемьдесят третьей минуте после того, как вратарь «Бетиса» отбил удар Баэны, а аргентинский полузащитник первым оказался на добивании.
Победа «Атлетико» была омрачена травмой полузащитника Барриоса, полученной в начале второго тайма. Испанец, по предварительным данным, повредил подколенное сухожилие при попытке рывка и был заменён.
Адемола Лукман, признанный лучшим футболистом Африки 2024 года, в своём первом матче за мадридский клуб не только забил гол, но и отдал результативную передачу, продемонстрировав уверенную и техничную игру. Его дебют стал одним из ключевых факторов крупной победы команды.
Жеребьёвка полуфинальных пар Кубка Испании состоится 6 февраля 2026 года. В число полуфиналистов вошли «Атлетико Мадрид», «Барселона», «Атлетик Бильбао» и «Реал Сосьедад». Матчи пройдут в два этапа: первые игры запланированы на 10−12 февраля, ответные — на 3−5 марта 2026 года.