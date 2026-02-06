Лукман уничтожил «Бетис» в дебюте за «Атлетико»: 5:0 в Кубке Испании

Уже на двенадцатой минуте матча «Атлетико» открыл счёт: капитан Коке точно исполнил угловой удар, а защитник Давид Ханко мощным ударом головой поразил ворота вратаря «Бетиса» Адриана Санчеса. Лукман активно включился в игру с первых минут и дважды мог удвоить преимущество в первом тайме. На шестнадцатой минуте он не сумел реализовать выход один на один с вратарём, а спустя восемь минут его удар с первого касания ушёл выше перекладины.