Бывший депутат-коммунист Матасов отделался условкой за хищение 3,2 млн на «благое дело»

Как установило следствие, в период с 2021 по 2025 годы Матасов, занимая пост заместителя председателя комитета АКЗС, организовал фиктивное трудоустройство двух своих родственников на должности помощников. Он предоставлял в законодательный орган и министерство финансов подложные документы о выполнении ими работы, хотя фактически они никаких обязанностей не исполняли, а перечисленную зарплату передавали депутату.
Таким образом парламентарий похитил из бюджета Алтайского края не менее 3,2 миллиона рублей, которыми распоряжался по своему усмотрению. Преступление было выявлено оперативниками УФСБ по региону. Суд признал Матасова виновным по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Помимо четырёх лет условно с трёхлетним испытательным сроком, суд назначил ему штраф в размере 300 тысяч рублей. В качестве дополнительного наказания бывшему депутату запрещено в течение трёх лет занимать должности в представительных и законодательных органах власти. Отмечается, что Матасов полностью возместил причинённый ущерб ещё в ходе предварительного следствия.
Ранее Life.ru рассказывал, что бывший депутат Алтайского краевого заксобрания Сергей Матасов признал свою вину по делу о мошенничестве в особо крупном размере. На суде коммунист заявил, что все похищенные деньги пустил на «благое дело» — создание «Сталин-центра» в Барнауле.
