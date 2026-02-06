Бывший депутат-коммунист Матасов отделался условкой за хищение 3,2 млн на «благое дело»

Как установило следствие, в период с 2021 по 2025 годы Матасов, занимая пост заместителя председателя комитета АКЗС, организовал фиктивное трудоустройство двух своих родственников на должности помощников. Он предоставлял в законодательный орган и министерство финансов подложные документы о выполнении ими работы, хотя фактически они никаких обязанностей не исполняли, а перечисленную зарплату передавали депутату.