В Иркутской области закроют угольные котельные

В Иркутской области утвердили планы и графики работ по строительству и ремонту объектов теплоснабжения на 2026 год. На эти цели направят 414,9 млн рублей. Основная задача — снизить вредное воздействие на окружающую среду. Для этого планируют закрыть старые угольные котельные и модернизировать системы отопления.
В Зиме разработают проект строительства новой модульной котельной взамен угольной. Также продолжат реконструкцию теплосетей в западной части города, чтобы вывести из эксплуатации еще три угольные котельные.
В Иркутске средства направят на подключение домов к центральным сетям, чтобы закрыть четыре угольные котельные на улицах Радищева, Нестерова и Вьюжной. В Свирске начнут готовить документацию для реконструкции центральной котельной и магистральной теплосети.
Отдельно в Братске в 2026 году планируют завершить большой проект. В нем предусмотрен перевод 528 частных домов с угольного или печного отопления на газовое.
