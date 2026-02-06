В Иркутской области закроют угольные котельные

Ранее КП-Иркутск рассказывала про то, что 6 февраля исполнилось три года со дня смерти бойца СВО из Иркутска Максима Денисова. Герой, отец двоих сыновей дважды отправлялся «за ленточку», несмотря на все запреты врачей — у него был порок сердца. Подробности здесь.