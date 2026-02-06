Ричмонд
-4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экономика, технологии, безопасность: Узбекистан и Пакистан заключили пакет соглашений

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев находится с государственным визитом в Исламабаде.

Источник: Reuters

ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. В городе Исламабаде президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф провели первое заседание Совета стратегического сотрудничества высшего уровня. Об этом сообщила пресс-служба президента Узбекистана,.

На встрече стороны рассмотрели практические вопросы дальнейшего расширения и укрепления узбекско-пакистанских отношений стратегического партнерства и многопланового сотрудничества в контексте реализации договоренностей на высшем уровне.

С удовлетворением отмечен достигнутый в последние годы высокий уровень взаимодействия. Активно укрепляется политический диалог, динамично развиваются межпарламентские и межведомственные обмены.

По итогам прошлого года объем взаимной торговли достиг почти $500 млн. В Узбекистане функционируют порядка 230 предприятий с участием пакистанского капитала. Успешно реализуются проекты кооперации в текстильной, фармацевтической, химической промышленности, сельском хозяйстве и других отраслях.

Достигнута договоренность о создании узбекско-пакистанского Делового совета. Обозначена задача по доведению взаимного товарооборота до $2 млрд в ближайшее время. Приняты решения о кратном расширении товарной номенклатуры в рамках действующего Соглашения о преференциальной торговле.

Было также отмечено, что в рамках подготовки к визиту сформирован портфель проектов на почти $3,5 млрд в сферах сельского хозяйства, электротехники, геологии, фармацевтики, легкой и пищевой промышленности и других.

Отдельное внимание стороны уделили вопросам развития транспортно-логистической взаимосвязанности. Подчеркнута важность ускорения реализации проекта строительства Трансафганской железной дороги, а также продвижения транспортного коридора «Пакистан — Китай — Кыргызстан — Узбекистан».

Стороны согласовали создание узбекско-пакистанского Форума регионов, первое заседание которого предложено организовать в текущем году в Хорезмской области.

Отдельно обсуждены вопросы налаживания системного взаимодействия в сфере паломнического туризма. Условлено провести в этом году в Пакистане Недели культуры Узбекистана и Дни узбекского кино.

По итогам первого заседания Совета стратегического сотрудничества высшего уровня Шавкат Мирзиёев и Шахбаз Шариф подписали Совместную декларацию и Протокол о расширении двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

Кроме того, в присутствии лидеров состоялся обмен следующими документами:

Программа сотрудничества между министерствами иностранных дел на 2026−2028 годы;

Соглашение о создании узбекско-пакистанского Делового совета;

Договор о создании узбекско-пакистанского Межрегионального форума;

Протокол о включении нового перечня товаров к Соглашению о преференциальной торговле;

Соглашение о сотрудничестве в сфере портовых услуг и предоставлении скидок;

Соглашение о сотрудничестве в области горного дела и геологии;

Соглашение о сотрудничестве в области сельского хозяйства;

Соглашение о сотрудничестве в области сельскохозяйственных исследований и развития;

Соглашение о сотрудничестве в сфере контроля фармацевтической продукции;

Соглашение о сотрудничестве в текстильной и швейной промышленности;

Соглашение о сотрудничестве в сфере цифровых и информационных технологий;

Соглашение о сотрудничестве в сфере культуры;

Соглашение о сохранении, изучении и широком продвижении научно-просветительского, культурного и архитектурного наследия Великой династии Бабуридов;

Соглашение о сотрудничестве в сфере спорта;

Соглашение о сотрудничестве в области радиационной и ядерной безопасности;

Соглашение о сотрудничестве в сфере экологии и стихийных бедствий;

Договор о сотрудничестве в области управления чрезвычайными ситуациями;

Соглашение о сотрудничестве в сфере противодействия коррупции;

Соглашение о сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных и новых психоактивных веществ, а также их прекурсоров;

Соглашение о передаче лиц, лишенных свободы, для продолжения отбывания наказания;

Протокол о фитосанитарных требованиях по экспорту из Узбекистана в Пакистан свежих яблок, инжира, лимонов и острого перца для потребления;

Дорожная карта между министерствами обороны двух стран.

Также подписаны соглашения о создании узбекско-пакистанского совета экспертов, о сотрудничестве между Министерством экономики и финансов Узбекистана и Управлением по развитию малого и среднего бизнеса при Министерстве промышленности и производства Пакистана, хокимиятом города Термеза и администрацией города Пешавара, хокимиятом города Самарканда и администрацией города Исламабада, Институтом стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Республики Узбекистан и Исламабадским институтом стратегических исследований, Ташкентским университетом востоковедения и Университетом Пешавара.