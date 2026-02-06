Ричмонд
-4°
переменная облачность
В Ростовской области полиция задержала угонщика после ДТП

В Ростовской области пьяный мужчина угнал открытую машину с ключам.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области полицейские задержали мужчину, подозреваемого в угоне автомобиля. Инцидент произошел в городе Морозовске, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Поводом для начала поиска машины стало заявление 45-летней местной жительницы. Она сообщила в полицию об исчезновении своего автомобиля «Мицубиси Паджеро», который был оставлен около дома незапертым, с ключами в замке зажигания.

Подозреваемого в угоне нашли и задержали. Им оказался 23-летний житель Морозовска. По данным полиции, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, шел ночью по улице, заметил открытую машину с ключами и решил на ней прокатиться. Вскоре после угона он попал в дорожно-транспортное происшествие, что и привело к его задержанию.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

