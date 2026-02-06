В Ростовской области полиция задержала угонщика после ДТП

Подозреваемого в угоне нашли и задержали. Им оказался 23-летний житель Морозовска. По данным полиции, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, шел ночью по улице, заметил открытую машину с ключами и решил на ней прокатиться. Вскоре после угона он попал в дорожно-транспортное происшествие, что и привело к его задержанию.