В Ростовской области полиция задержала угонщика после ДТП

В Ростовской области полицейские задержали мужчину, подозреваемого в угоне автомобиля. Инцидент произошел в городе Морозовске, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
Поводом для начала поиска машины стало заявление 45-летней местной жительницы. Она сообщила в полицию об исчезновении своего автомобиля «Мицубиси Паджеро», который был оставлен около дома незапертым, с ключами в замке зажигания.
Подозреваемого в угоне нашли и задержали. Им оказался 23-летний житель Морозовска. По данным полиции, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, шел ночью по улице, заметил открытую машину с ключами и решил на ней прокатиться. Вскоре после угона он попал в дорожно-транспортное происшествие, что и привело к его задержанию.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».
