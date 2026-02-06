Сенсация в Саудовской Аравии: Бензема забил три гола в первом матче за «Аль-Хиляль»

Пятого февраля 2026 года Карим Бензема оформил хет-трик и отдал голевую передачу в дебютном матче за «Аль-Хиляль», который разгромил «Аль-Ахдуд» со счётом 6:0. Тридцативосьмилетний форвард перешёл в эр-риядский клуб после отказа от продления контракта с «Аль-Иттихадом». Два гола на счету Салема Аль-Давсари.
Бензема ослепил Саудовскую Аравию: хет-трик в дебюте за «Аль-Хиляль».
Пятого февраля 2026 года на стадионе «Кинг Фахд» в Эр-Рияде состоялся матч двадцать первого тура саудовской Профессиональной лиги, в котором лидер турнирной таблицы «Аль-Хиляль» одержал убедительную победу над аутсайдером «Аль-Ахдуд» со счётом шесть голов к нулю. Главным событием встречи стал дебют тридцативосьмилетнего нападающего Карима Бензема в новой команде, завершившийся эффектным хет-триком и результативной передачей.
Французский форвард вышел в стартовом составе «Аль-Хиляля» спустя два дня после официального перехода в клуб. Ранее в понедельник, третьего февраля, саудовский гигант объявил о подписании Бензема, который отклонил предложение о продлении контракта с «Аль-Иттихадом». Этот шаг завершил двухлетний этап в карьере игрока в Джидде, куда он перешёл летом две тысячи двадцать третьего года на правах свободного агента после четырнадцати сезонов в мадридском «Реале», где стал одиннадцатикратным чемпионом Испании и четырёхкратным обладателем Лиги чемпионов.
Первый гол Бензема за новый клуб стал образцом технического мастерства. На двадцать девятой минуте встречи мяч отскочил к нему в пределах штрафной площади соперника, и форвард, не раздумывая, нанёс удар пяткой, отправив сферу в сетку ворот «Аль-Ахдуда». На шестидесятой минуте Бензема удвоил преимущество своей команды, реализовав позиционную атаку точным низовым ударом с близкого расстояния. Спустя четыре минуты он оформил хет-трик, вновь оказавшись в выгодной позиции у ворот и уверенно поразив цель после комбинации в центре штрафной.
На семьдесят первой минуте Бензема покинул поле, уступив место партнёру по команде, но успел перед этим ассистировать бразильскому нападающему Малькомо, который увеличил счёт до четырёх мячей. Завершил разгром капитан сборной Саудовской Аравии Салем Аль-Давсари, признанный лучшим игроком Азиатской конфедерации футбола по итогам две тысячи двадцать пятого года, оформивший дубль в концовке встречи.
Таким образом, Бензема стал первым футболистом в истории «Аль-Хиляля», оформившим хет-трик в дебютном матче за клуб в рамках Профессиональной лиги. Этот результат укрепил лидерские позиции команды в чемпионате и продемонстрировал, что тридцативосьмилетний форвард, обладатель «Золотого мяча» две тысячи двадцать второго года, сохраняет высокий уровень игровой формы даже на закате карьеры. Для «Аль-Хиляля», претендующего на чемпионский титул и выступления в Лиге чемпионов Азии, приобретение опытного нападающего с богатейшим европейским бэкграундом стало стратегически важным усилением в завершающей стадии сезона.