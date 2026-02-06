Сенсация в Саудовской Аравии: Бензема забил три гола в первом матче за «Аль-Хиляль»

Французский форвард вышел в стартовом составе «Аль-Хиляля» спустя два дня после официального перехода в клуб. Ранее в понедельник, третьего февраля, саудовский гигант объявил о подписании Бензема, который отклонил предложение о продлении контракта с «Аль-Иттихадом». Этот шаг завершил двухлетний этап в карьере игрока в Джидде, куда он перешёл летом две тысячи двадцать третьего года на правах свободного агента после четырнадцати сезонов в мадридском «Реале», где стал одиннадцатикратным чемпионом Испании и четырёхкратным обладателем Лиги чемпионов.