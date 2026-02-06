Отстрел лис из‑за угрозы бешенства разрешили в Арзамасском округе

Министерство лесного хозяйства региона выдало разрешение на добычу лис в Арзамасском районе. Соответствующее распоряжение было обнародовано на официальном интернет-ресурсе правовой информации.
Данные меры предприняты в связи с обнаруженными случаями бешенства на территории Нижегородской области. Задача заключается в предотвращении дальнейшего распространения этой опасной инфекции, а также в обеспечении безопасности населения, дикой природы и ее среды обитания.
Ликвидация хищников будет осуществляться с 27 января по 25 февраля 2026 года. Допускается отстрел как самцов, так и самок лис, независимо от их возраста, без установленного лимита по численности.
Мероприятия пройдут в границах Арзамасской районной организации охотников и рыболовов. Зона проведения работ охватывает территорию в пределах километра от точки с координатами 55.238932, 43.739744. В нее также входит зона, находящаяся под ответственностью общественной организации «Охотник» Пильнинского муниципального округа.