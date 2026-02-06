Ричмонд
На одной из улиц в районе Патрокла во Владивостоке введут запрет на стоянку

Водителям рекомендуют быть внимательнее.

Источник: PrimaMedia.ru

Новые правила дорожного движения вводят на улице Архангельской в микрорайоне Патрокл во Владивостоке на участке у домов № 25−29, корп. 2. Здесь появится зона с ограничением стоянки, ноостановиться для посадки и высадки пассажиров водитель сможет, сообщила пресс-служба администрации города.

«Как пояснили специалисты управления дорог администрации, на данном участке из-за парковки транспорта вдоль дороги нередко возникали сложности проезда. По просьбам местных жителей провели мониторинг ситуации и приняли решение о введении на данном участке зоны ограничения стоянки. Вместе с этими знаками будут установлены таблички дополнительной информации “Работает эвакуатор”», — говорится в сообщении.

Водителям напоминают: нарушение правил грозит не только административным штрафом, но и принудительной эвакуацией автомобиля.