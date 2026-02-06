На одной из улиц в районе Патрокла во Владивостоке введут запрет на стоянку

«Как пояснили специалисты управления дорог администрации, на данном участке из-за парковки транспорта вдоль дороги нередко возникали сложности проезда. По просьбам местных жителей провели мониторинг ситуации и приняли решение о введении на данном участке зоны ограничения стоянки. Вместе с этими знаками будут установлены таблички дополнительной информации “Работает эвакуатор”», — говорится в сообщении.