Ричмонд
-4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Топ-5 главных новостей в Молдове 6 февраля 2026: Когда в Молдове закончатся ледяные дожди и гололед; как «революционеры» из ПАС стали захватчиками Молдовы; сравниваем стоимость жизни в Бухаресте и Кишиневе&nb

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро пятницы, 6 февраля 2026.

Источник: Комсомольская правда

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро пятницы, 6 февраля 2026:

1. Природный апокалипсис в Молдове: Когда закончатся ледяные дожди, гололед и морозы — прогноз синоптиков.

2. «Великая молдавская революция» не сожрала своих детей: Они мутировали, превратились в худшую копию тех, против кого боролись, когда рвались к власти — «захватчиков государства».

3. У нас только проезд на троллейбусе и подгузники дешевле: В Молдове цены на продукты, аренду квартир, фаст-фуд обошли румынские — сравниваем стоимость жизни в Бухаресте и Кишиневе.

4. Государство по 5000 леев не раздает, но люди продолжают верить в сказки: Теперь мошенники выступают от имени Национальной кассы страхования — как не попасться.

5. Так много травмированных людей в Молдове еще не было: Более 2000 звонков поступило в службу 112 за полдня, больше всего обращений — из-за падений в гололед.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

В Кишиневе 5 и 6 февраля школьники будут учиться онлайн: В столице Молдовы сильнейший гололед.

Об этом ранним утром в четверг заявил мэр столицы Ион Чебан (далее…).

В Молдове бесследно пропадают молодые люди, которых годами не могут найти: «Преступники их могут превращать в живой товар и переправлять в Дубай на потеху денежным мешкам» — бывший прокурор Кишинева.

14-летняя Корина Нямцу пропала в июне, а 19-летний Вадим Брага — в марте прошлого года (далее…).

Где в Молдове не покалечат, а вылечат: Почему частные медклиники стали уступать государственным — всегда ли дороже значит лучше.

Очень часто пациенты следуют за врачом, где бы он не работал (далее…).