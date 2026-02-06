Топ-5 главных новостей в Молдове 6 февраля 2026: Когда в Молдове закончатся ледяные дожди и гололед; как «революционеры» из ПАС стали захватчиками Молдовы; сравниваем стоимость жизни в Бухаресте и Кишиневе&nb

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро пятницы, 6 февраля 2026:
1. Природный апокалипсис в Молдове: Когда закончатся ледяные дожди, гололед и морозы — прогноз синоптиков.
2. «Великая молдавская революция» не сожрала своих детей: Они мутировали, превратились в худшую копию тех, против кого боролись, когда рвались к власти — «захватчиков государства».
3. У нас только проезд на троллейбусе и подгузники дешевле: В Молдове цены на продукты, аренду квартир, фаст-фуд обошли румынские — сравниваем стоимость жизни в Бухаресте и Кишиневе.
4. Государство по 5000 леев не раздает, но люди продолжают верить в сказки: Теперь мошенники выступают от имени Национальной кассы страхования — как не попасться.
5. Так много травмированных людей в Молдове еще не было: Более 2000 звонков поступило в службу 112 за полдня, больше всего обращений — из-за падений в гололед.
