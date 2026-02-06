Ричмонд
В Минске мобильное приложение для пользователей парковок появится к 1 марта

Предприятие «Парковки столицы» сообщило о запуске мобильного приложения для автомобилистов, пользующихся парковками в Минске, к 1 марта.

Источник: Комсомольская правда

Мобильное приложение для пользователей парковок в Минске планируют запустить к 1 марта, сообщил директор учреждения «Парковки столицы» Михаил Филиппов.

По его словам, приложение упростит способы оплаты парковки, навигацию по парковочным зонам, доступ к другим сервисам в рамках текущего цифрового развития.

Михаил Филиппов отметил, что сейчас абонемент на парковку в Минске стоит от 100 до 200 рублей в месяц.

Ранее абонементы продавались только на открытые парковки второй и третьей зоны. Теперь разрешена продажа абонементов и на закрытых парковках в этих зонах, а также на открытой автомобильной парковке в первой зоне по ул. Замковой.