В Минске мобильное приложение для пользователей парковок появится к 1 марта

Мобильное приложение для пользователей парковок в Минске планируют запустить к 1 марта, сообщил директор учреждения «Парковки столицы» Михаил Филиппов.
По его словам, приложение упростит способы оплаты парковки, навигацию по парковочным зонам, доступ к другим сервисам в рамках текущего цифрового развития.
Михаил Филиппов отметил, что сейчас абонемент на парковку в Минске стоит от 100 до 200 рублей в месяц.
Ранее абонементы продавались только на открытые парковки второй и третьей зоны. Теперь разрешена продажа абонементов и на закрытых парковках в этих зонах, а также на открытой автомобильной парковке в первой зоне по ул. Замковой.