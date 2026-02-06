Российский хоккеист Кузнецов рассказал о встрече с Трампом в Белом доме

Российский хоккеист Евгений Кузнецов рассказал о встрече с президентом США Дональдом Трампом. Его комментарии прозвучали в программе хоккейного клуба «Салават Юлаев» «ПНХШОУ».
По словам Кузнецова, встреча проходила в Овальном кабинете в присутствии представителей прессы и носила формат обычного общения. Он отметил, что американский президент произвел на него впечатление человека, хорошо ориентирующегося в окружающих, и подчеркнул, что Трамп доброжелательно отнесся к российским хоккеистам.
Кузнецов также признался, что во время встречи сильно волновался, из-за чего практически ничего не сказал главе американского государства. По его словам, он опасался сказать что-то лишнее или неподобающее в такой обстановке.
Ранее Герой России и участник президентской программы «Время героев» Станислав Кочев, которого обнял президент Владимир Путин, рассказал о чем говорил с главой государства.