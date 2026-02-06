Хинштейн: возвращенные с территории Украины мирные жители приехали в Курск

Граждане Курской области, которые были вывезены на Украину в результате оккупации Суджанского района ВСУ, вернулись в Курск. По информации губернатора Александра Хинштейна, в настоящее время они находятся во временных пунктах размещения (ВПР), где им предоставлены все необходимые условия.