Хинштейн: возвращенные с территории Украины мирные жители приехали в Курск

Граждане Курской области, которые были вывезены на Украину в результате оккупации Суджанского района ВСУ, вернулись в Курск. По информации губернатора Александра Хинштейна, в настоящее время они находятся во временных пунктах размещения (ВПР), где им предоставлены все необходимые условия.
«Сегодня ночью возвращённые с территории Украины жители приехали в Курск. Их сопровождали сотрудники Правительства Курской области, медики», — сообщил глава региона в своем Telegram-канале.
По данным губернатора, всем вернувшимся предоставлены места для сна, питание, одежда и предметы первой необходимости. В настоящее время им оказывается содействие в налаживании связи с близкими.
По прибытии все эвакуированные прошли повторный медицинский осмотр. Сегодня с ними будут работать представители социальных служб, которые помогут оформить все положенные выплаты, добавил он.
Ранее Министерство обороны РФ сообщало о возвращении трёх жителей Курской области, которые, по заявлению ведомства, незаконно удерживались украинской стороной.