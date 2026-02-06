Ричмонд
Хинштейн: возвращенные с территории Украины мирные жители приехали в Курск

Возвращенных с территории Украины мирных жителей разместили в курском ПВР.

Источник: Аргументы и факты

Граждане Курской области, которые были вывезены на Украину в результате оккупации Суджанского района ВСУ, вернулись в Курск. По информации губернатора Александра Хинштейна, в настоящее время они находятся во временных пунктах размещения (ВПР), где им предоставлены все необходимые условия.

«Сегодня ночью возвращённые с территории Украины жители приехали в Курск. Их сопровождали сотрудники Правительства Курской области, медики», — сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

По данным губернатора, всем вернувшимся предоставлены места для сна, питание, одежда и предметы первой необходимости. В настоящее время им оказывается содействие в налаживании связи с близкими.

По прибытии все эвакуированные прошли повторный медицинский осмотр. Сегодня с ними будут работать представители социальных служб, которые помогут оформить все положенные выплаты, добавил он.

Ранее Министерство обороны РФ сообщало о возвращении трёх жителей Курской области, которые, по заявлению ведомства, незаконно удерживались украинской стороной.

