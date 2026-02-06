Громкий скандал разгорается в турнире по фигурному катанию на Олимпиаде

Центр скандала связан с двумя ключевыми эпизодами. Во-первых, в январе 2026 года вышли мемуары Габриэллы Пападакис под названием «Чтобы не исчезнуть», в которых она описала Сизерона как «властного» и «требовательного» партнера. Сизерон квалифицировал эти утверждения как клевету и поручил своим адвокатам добиваться их опровержения. Во-вторых, в 2024 году бывший партнер Фурнье Бодри, датчанин Николай Соренсен, был временно отстранен Управлением комиссара по вопросам спортивной честности Канады на шесть лет по обвинению в сексуальном насилии, связанном с инцидентом 2012 года с американской тренером и бывшей фигуристкой. Впоследствии дисквалификация была отменена Центром разрешения спортивных споров Канады из-за отсутствия юрисдикции. Фурнье Бодри, состоящая в отношениях с Соренсеном более двенадцати лет, впоследствии публично заявляла, что ощутила себя жертвой обстоятельств, поскольку отстранение партнера поставило под угрозу и ее собственную спортивную карьеру.