В Киевском районе Одессы взорвался автомобиль

В Киевском районе Одессы произошел взрыв автомобиля Toyota. В результате происшествия погиб 21-летний мужчина.

Источник: Аргументы и факты

В Киевском районе Одессы произошел взрыв автомобиля Toyota. Об этом сообщила национальная полиция области.

В результате происшествия погиб 21-летний мужчина, который, по предварительным данным, являлся владельцем транспортного средства. Иные подробности случившегося в сообщении не приводятся.

«На месте работают оперативники, следователи, криминалисты с криминалистической лабораторией, сотрудники взрывотехнической и кинологической служб областной полиции», — сообщили в украинском ведомстве.

В нацполиции отметили, что правовая квалификация произошедшего будет определена после установления всех обстоятельств инцидента.

В октябре 2025 года сообщалось, что в Киеве взорвался легковой автомобиль.