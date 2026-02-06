В Киевском районе Одессы взорвался автомобиль

В Киевском районе Одессы произошел взрыв автомобиля Toyota. Об этом сообщила национальная полиция области.
В результате происшествия погиб 21-летний мужчина, который, по предварительным данным, являлся владельцем транспортного средства. Иные подробности случившегося в сообщении не приводятся.
«На месте работают оперативники, следователи, криминалисты с криминалистической лабораторией, сотрудники взрывотехнической и кинологической служб областной полиции», — сообщили в украинском ведомстве.
В нацполиции отметили, что правовая квалификация произошедшего будет определена после установления всех обстоятельств инцидента.
В октябре 2025 года сообщалось, что в Киеве взорвался легковой автомобиль.