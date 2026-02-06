Блогера из Владивостока осудили в Москве за фото букета с запрещенной символикой

Постановление было вынесено Таганским районным судом Москвы 5 февраля. В ходе разбирательства инцидент был квалифицирован по части 1 статьи 20.3 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Эта статья предусматривает ответственность за пропаганду или публичное демонстрирование запрещенной символики, в том числе принадлежащей экстремистским организациям. В качестве меры наказания суд избрал административный арест сроком на 10 суток. Решение уже вступило в законную силу.