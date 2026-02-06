Блогера из Владивостока осудили в Москве за фото букета с запрещенной символикой

Столичный суд привлек к административной ответственности 23-летнюю певицу и блогера Олесю Рожкову из Владивостока. Девушка признана виновной в пропаганде запрещенной символики в своих соцсетях, сообщил Телеграм-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы» (18+).
«Суд установил, что 23-летняя Рожкова в своем телеграм-канале (18+), имеющем более 146 тысяч подписчиков, и на странице в социальной сети “ВКонтакте” (12+) разместила символику международного общественного движения “Арестантское уголовное единство” (АУЕ)*», — говорится в сообщении.
На размещенной публикации была изображена корзина с цветами, которые формировали запрещенную символику. А рядом также стоял автомобиль с соответствующими буквенными инициалами.
Постановление было вынесено Таганским районным судом Москвы 5 февраля. В ходе разбирательства инцидент был квалифицирован по части 1 статьи 20.3 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Эта статья предусматривает ответственность за пропаганду или публичное демонстрирование запрещенной символики, в том числе принадлежащей экстремистским организациям. В качестве меры наказания суд избрал административный арест сроком на 10 суток. Решение уже вступило в законную силу.
Напомним, что действующая ячейка запрещенного в России экстремистского движения ликвидирована в ИК-20 в Артёме.
*деятельность организации запрещена на территории РФ.