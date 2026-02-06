Власти Башкирии начали планировать новую летнюю оздоровительную кампанию

Кильсенбаев обратился к руководителям районов и городов с призывом уже сейчас планомерно готовить лагеря к открытию. Он подчеркнул, что все необходимые разрешительные документы нужно оформить заранее. Особое внимание он уделил важности вовлечь в организованный отдых как можно больше детей, включая тех, кто находится в сложной жизненной ситуации или социально опасном положении, подростков, стоящих на учете в полиции, а также детей участников специальной военной операции.