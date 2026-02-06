Ричмонд
-5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске уволили директора школы, где ученица напала на детей

Нелли Лукьянова, директор школы «Комплекс Покровский» в Красноярске, где произошел инцидент с нападением девочки-подростка на одноклассников, освобождена от своей должности.

Все новости РБК
Источник: Reuters

Об этом ТАСС сообщили в главном управлении образования администрации Красноярска.

В ведомстве уточнили, что служебная проверка по инциденту продолжается, однако кадровое решение уже принято. «Директор учреждения освобождена от занимаемой должности», — сообщил представитель управления.

4 февраля ученица МАОУ СШ «Комплекс Покровский» принесла в школу горючее, подожгла и бросила горящую тряпку в класс. Нападавшую задержали на месте происшествия. Трое пострадавших находятся с ожогами в реанимации. Возбуждены уголовные дела по ст. 105 (покушение на убийство), ст. 293 УК (халатность) в отношении органов профилактики и ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) в отношении сотрудников охранных учреждений.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов назвал общую черту школ, где недавно произошли нападения, и сообщил, что ведомство направило в эти школы комиссии, хотя «публично об этом не говорили».

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше