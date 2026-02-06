В Красноярске уволили директора школы, где ученица напала на детей

4 февраля ученица МАОУ СШ «Комплекс Покровский» принесла в школу горючее, подожгла и бросила горящую тряпку в класс. Нападавшую задержали на месте происшествия. Трое пострадавших находятся с ожогами в реанимации. Возбуждены уголовные дела по ст. 105 (покушение на убийство), ст. 293 УК (халатность) в отношении органов профилактики и ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) в отношении сотрудников охранных учреждений.