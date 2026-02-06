Фальков: российская наука вносит весомый вклад в научно-технический прогресс

ВЛАДИВОСТОК, 6 февраля. /ТАСС/. Российская наука стремительно двигается вперед и вносит большой вклад в научно-технический прогресс. Об этом заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в ходе видеообращения к участникам совместной пресс-конеференции Минобрнауки России и информационного агентства ТАСС, приуроченной ко Дню российской науки.
8 февраля ежегодно, с 2000 года, в РФ отмечается День российской науки. Он был установлен указом президента РФ Бориса Ельцина от 7 июня 1999 года в ознаменование 275-летия со дня создания в России национальной Академии наук.
«Дорогие друзья, приветствую вас в рамках совместного проекта Министерства науки и высшего образования России и информационного агентства ТАСС, посвященного предстоящему Дню российской науки. Этот праздник объединяет поколения исследователей, которые стали частью многовековой традиции отечественной науки. Наши выдающиеся ученые — Менделеев, Лобачевский, Павлов, Циолковский, Курчатов и плеяда других светлых умов Отечества сформировали прочную основу развития не только России, но и всего человечества. Сегодня мы идем по их стопам. Наша наука неустанно двигается вперед, внося весомый вклад в научно-технический прогресс, социально-экономическое развитие и формирование интеллектуального потенциала страны», — сказал он.
Министр пожелал участникам пресс-конференции и всем представителям академического сообщества крепкого здоровья, неиссякаемой творческой энергии, сохранения неподдельного интереса к научному поиску и новых открытий.
«Пусть ваш высокий профессионализм и стремление к истине всегда находят признание. Пусть они служат на благо нашей любимой Родины», — подытожил он.