Трамп захотел переименовать в свою честь вокзал и аэропорт

Президент США Дональд Трамп, по данным CNN, выдвинул идею переименовать в свою честь крупные транспортные объекты — аэропорт и железнодорожный вокзал.

Как утверждает телеканал, Трамп предложил лидеру демократического меньшинства в сенате Чаку Шумеру разблокировать 16 миллиардов долларов на строительство тоннеля Gateway под рекой Гудзон между Нью-Йорком и Нью-Джерси. Взамен он якобы потребовал, чтобы его имя появилось на вокзале Пенн-стейшн в Нью-Йорке и международном аэропорту имени Даллеса в Вашингтоне.

По словам двух источников CNN, Шумер сразу отверг эту инициативу, пояснив, что не имеет полномочий принимать решения о переименовании подобных объектов.

Финансирование проекта Gateway администрация Трампа приостановила в октябре 2025 года. В Белом доме тогда заявляли, что у властей возникли вопросы к реализации проекта, в том числе из-за мер, связанных с политикой разнообразия, равенства и инклюзивности, передает издание.

Государственный департамент США сообщил в Х, что Институту мира присвоили имя президента Штатов Дональда Трампа.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
