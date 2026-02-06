Трамп захотел переименовать в свою честь вокзал и аэропорт

Как утверждает телеканал, Трамп предложил лидеру демократического меньшинства в сенате Чаку Шумеру разблокировать 16 миллиардов долларов на строительство тоннеля Gateway под рекой Гудзон между Нью-Йорком и Нью-Джерси. Взамен он якобы потребовал, чтобы его имя появилось на вокзале Пенн-стейшн в Нью-Йорке и международном аэропорту имени Даллеса в Вашингтоне.