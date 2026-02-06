Житель Екатеринбурга выиграл в лотерею, выбрав билет с датой свадьбы

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Житель Екатеринбурга выиграл в лотерею 10 миллионов рублей, выбрав билет с датой свадьбы, рассказали РИА Новости в пресс-службе бренда всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России, «Национальная Лотерея».
«Александр из Екатеринбурга выиграл 10 миллионов рублей в лотерее благодаря одному случайному билету. Выигрыш случился буквально за несколько дней до годовщины свадьбы, и даже в билете была дата этого памятного и важного события», — сказано в сообщении.
По словам победителя, свадьба была сыграна 6 февраля 2019 года, когда обоим супругам было по 33 года — эти же числа оказались на билете.
Выигрыш победитель планирует потратить на закрытие ипотеки и приобретение нового автомобиля.