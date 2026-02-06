Житель Екатеринбурга выиграл в лотерею, выбрав билет с датой свадьбы

«Александр из Екатеринбурга выиграл 10 миллионов рублей в лотерее благодаря одному случайному билету. Выигрыш случился буквально за несколько дней до годовщины свадьбы, и даже в билете была дата этого памятного и важного события», — сказано в сообщении.