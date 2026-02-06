Почему люди вынуждены ночевать перед кассами «Аэрофлота» во Владивостоке: что не работает на сайте

«У кого-то проблемы с оформлением детей. Никак не могу я свою дочь зарегистрировать. Кто-то в принципе не может подгрузить данные о человеке, взрослом. При этом пока ты пытаешься что-то сделать, то прямые билеты уходят, и остаются только пересадочные», — рассказала одна из ожидающих Vl.ru.
Проблемы с оформлением билетов на детей связаны с тем, что данные ребенка нужно вводить по-новому. Кроме того, теперь нужно приложить не только скан титульной страницы свидетельства о рождении, но и обратной стороны с печатью о гражданстве.
Есть сложности и с оформлением билета на взрослого пассажира. Иногда система не принимает введенные данные, а иногда — сканы документов.
Многие в очереди жалуются на то, что сайт просто не дает оформить билет — постоянно появляются ошибки, и проблема не решается. Главное — пока люди ждут подтверждения или своей очереди в окошко, билеты на нужные даты уходят.
В начале недели очереди в кассы были такими, что людям приходилось стоять на улице. Кто-то ночует перед зданием офиса в машине и занимает очередь перед открытием одним из первых. В пятницу днем в офисе на Светланской было порядка 50 человек — многие берут талон и уходят по своим делам, кто-то сдается и передает свой талон другим в очереди.
Ранее сообщалось о том, что в России началась продажа субсидированных билетов для жителей Дальнего Востока. Пока выбор рейсов доступен лишь до начала августа.