Багреева: Москва провела 54 аукциона по реализации зданий в 2025 году

В 2025 году Москва провела 54 городских аукциона по продаже и сдаче в аренду нежилых зданий общей площадью более 56 тыс. квадратных метров. О том, как проходили торги по зданиям в прошлом году, рассказала заммэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.
«Для запуска или расширения крупных коммерческих проектов инвесторы приобретают и арендуют на городских торгах отдельно стоящие здания, которые подходят для размещения современных производств, офисных пространств, торговых центров, частных клиник», — отметила Багреева.
По словам заммэра, всего в прошлом году прошло 54 аукциона по реализации нежилых зданий, 46 из них — по продаже объектов недвижимости, 8 — по сдаче в аренду.
«Наибольшей популярностью у бизнеса пользовались двух- и одноэтажные объекты. Более 40 процентов лотов было реализовано в Центральном административном округе. В торгах участвовали в среднем четыре предпринимателя, но за некоторые лоты конкурировали более 10 претендентов. Например, самым популярным стал объект в Северном административном округе площадью свыше тысячи квадратных метров с земельным участком, за который боролись 16 участников торгов», — добавила Багреева.
Торги по продаже и аренде городского имущества проходят на электронной площадке «Росэлторг».
По словам руководителя столичного департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова, в числе реализованных в прошлом году лотов — объекты культурного наследия, крупные производственные и спортивные комплексы, здания образовательного и гостиничного назначения.
«В тройке наибольших по площади — комплекс зданий в Хохловском переулке, объект на территории технопарка “СТМП-Зеленоград” и трехэтажный спортивный центр в Некрасовке», — добавил Пуртов.
Напомним, что столица регулярно выставляет на торги различное имущество — квартиры, машино-места, нежилые помещения и здания и так далее. Всю информацию о лотах можно посмотреть в разделе «Торги Москвы» Инвестиционного портала Москвы.
