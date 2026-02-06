Багреева: Москва провела 54 аукциона по реализации зданий в 2025 году

«Наибольшей популярностью у бизнеса пользовались двух- и одноэтажные объекты. Более 40 процентов лотов было реализовано в Центральном административном округе. В торгах участвовали в среднем четыре предпринимателя, но за некоторые лоты конкурировали более 10 претендентов. Например, самым популярным стал объект в Северном административном округе площадью свыше тысячи квадратных метров с земельным участком, за который боролись 16 участников торгов», — добавила Багреева.