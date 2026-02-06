Всё ради ребёнка: Мать спрятала 12,5 кг героина из-за угроз и получила почти 10 лет колонии

Кировский районный суд признал её виновной в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. В арендованной ею квартире, которую она использовала как склад, полиция обнаружила более 12 килограммов героина. Также женщина оборудовала несколько тайников в разных районах города, где было найдено ещё около полкило наркотиков. В суде она признала вину, но заявила, что действовала под давлением неустановленного лица, угрожавшего её ребёнку.