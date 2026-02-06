Всё ради ребёнка: Мать спрятала 12,5 кг героина из-за угроз и получила почти 10 лет колонии

Кировский районный суд признал её виновной в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. В арендованной ею квартире, которую она использовала как склад, полиция обнаружила более 12 килограммов героина. Также женщина оборудовала несколько тайников в разных районах города, где было найдено ещё около полкило наркотиков. В суде она признала вину, но заявила, что действовала под давлением неустановленного лица, угрожавшего её ребёнку.
В сообщении пресс-службы говорится, что суд учёл смягчающие обстоятельства: полное признание вины, раскаяние, наличие несовершеннолетнего ребёнка и активное содействие расследованию.
«Приговором суда ей назначено наказание в виде 9 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — сообщили в суде.
Ранее Life.ru рассказывал, что гражданка Украины была приговорена к 20 годам тюрьмы на Бали за провоз 2 килограммов наркотиков. Женщина не стала ничего выдумывать и просто запихнула всё это к себе в чемодан. При этом суд вынес более суровый вердикт, чем требовало обвинение.
