«Газпром нефть» к 2035 году сократит удельные выбросы на 40%

«Газпром нефть» представила долгосрочную экологическую стратегию, охватывающую всю производственную цепочку — от геологоразведки до реализации нефтепродуктов. Программа синхронизирована с национальными экологическими целями России и рассчитана на период до 2030−2035 годов. Все задачи сгруппированы по четырем направлениям: «Земля», «Воздух», «Вода» и «Живая среда».
В рамках направления «Земля» компания к 2030 году обеспечит 100% утилизацию и обезвреживание промышленных отходов, полностью отказавшись от их размещения на полигонах. Пилотный проект по переработке упаковочных материалов, стартовавший в 2024 году, уже позволил переработать свыше 1 000 тонн отходов. К 2030 году этот показатель планируется увеличить до 15 000 тонн.
По направлению «Воздух» к 2035 году запланировано сокращение удельных выбросов на 40% относительно уровня 2022 года. Достижению цели будет способствовать полное использование попутного нефтяного газа и развитие газовой инфраструктуры на месторождениях.
«Как одна из крупнейших российских компаний, мы осознаем свою высокую ответственность за сохранение окружающей среды и стремимся, чтобы наши подходы в сфере экологии становились отраслевыми стандартами. Три ключевых принципа, которые лежат в основе нашей долгосрочной экологической программы: снижение воздействия на окружающую среду, опережающее нормы регулирования, проактивное управление экологическими рисками, а также разработка и внедрение новых технологий и решений. Особое внимание мы уделяем изучению и сохранению уникальной экосистемы Арктической зоны Российской Федерации», — рассказал председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков.
На всех объектах компании внедряются технологии нулевого сброса загрязненных вод. В Омске высокотехнологичный комплекс биологической очистки «Биосфера» выведен на проектную мощность и обеспечивает очистку воды почти на 100%. Предприятие также завершило тестирование систем автоматизированного мониторинга воздуха совместно с Росприроднадзором для формирования отраслевого стандарта.
Программа «Живая среда» включает мониторинг флоры и фауны, особенно на арктическом шельфе. Инвестиции в сохранение биоразнообразия до 2035 года превысят 500 млн рублей. Омский НПЗ ежегодно выпускает мальков в Иртыш и организует волонтерские акции по очистке берегов реки и озеленению общественных пространств города.
«Снижение воздействия на окружающую среду — один из ключевых приоритетов Омского НПЗ и наш вклад в будущее региона. Внедрение современных технологий, таких как “Биосфера”, развитие автоматизированного мониторинга воздуха, участие в природоохранных мероприятиях — демонстрируют наш системный подход к вопросам экологии. Мы стремимся обеспечить высокие стандарты экологического комфорта для нынешнего и будущих поколений омичей», — отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.
Реализация экологической программы позволит компании последовательно снижать антропогенную нагрузку на природные системы Сибири и других регионов присутствия.