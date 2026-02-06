«Газпром нефть» к 2035 году сократит удельные выбросы на 40%

«Как одна из крупнейших российских компаний, мы осознаем свою высокую ответственность за сохранение окружающей среды и стремимся, чтобы наши подходы в сфере экологии становились отраслевыми стандартами. Три ключевых принципа, которые лежат в основе нашей долгосрочной экологической программы: снижение воздействия на окружающую среду, опережающее нормы регулирования, проактивное управление экологическими рисками, а также разработка и внедрение новых технологий и решений. Особое внимание мы уделяем изучению и сохранению уникальной экосистемы Арктической зоны Российской Федерации», — рассказал председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков.