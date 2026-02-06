Ричмонд
-5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ольга Бузова призналась, что ушла из дома в 17 лет

Певица Ольга Бузова пригласила журналистов на кинопремьеру. Артистка впервые снялась в главной роли. Перед началом показа Бузова рассказала СМИ, что с детства хотела стать артисткой, но родители были против. В итоге она решила уйти в свободное плавание, как говорится.

Певица Ольга Бузова пригласила журналистов на кинопремьеру. Артистка впервые снялась в главной роли. Перед началом показа Бузова рассказала СМИ, что с детства хотела стать артисткой, но родители были против. В итоге она решила уйти в свободное плавание, как говорится.