Ольга Бузова призналась, что ушла из дома в 17 лет

Певица Ольга Бузова пригласила журналистов на кинопремьеру. Артистка впервые снялась в главной роли. Перед началом показа Бузова рассказала СМИ, что с детства хотела стать артисткой, но родители были против. В итоге она решила уйти в свободное плавание, как говорится.