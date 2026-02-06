ИЦИГ: комары начали приспосабливаться к жизни в городах тысячи лет назад

«Международная группа ученых с участием исследователей Института цитологии и генетики СО РАН пересмотрела одну из самых известных гипотез городской эволюции. Геномный анализ показал, что так называемый лондонский подземный комар — Culex pipiens форма molestus — возник вовсе не в городских подземельях 100−200 лет назад, как считалось ранее. Его адаптация к жизни рядом с человеком произошла значительно раньше — более тысячи лет назад, предположительно в регионах Средиземноморья или Ближнего Востока», — говорится в сообщении.