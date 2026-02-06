ИЦИГ: комары начали приспосабливаться к жизни в городах тысячи лет назад

НОВОСИБИРСК, 6 февраля. /ТАСС/. Международная группа исследователей установила, что адаптация комаров к городской среде началась тысячи лет назад, а не в индустриальную эпоху. Об этом сообщили в Институте цитологии и генетики (ИЦИГ) СО РАН.
«Международная группа ученых с участием исследователей Института цитологии и генетики СО РАН пересмотрела одну из самых известных гипотез городской эволюции. Геномный анализ показал, что так называемый лондонский подземный комар — Culex pipiens форма molestus — возник вовсе не в городских подземельях 100−200 лет назад, как считалось ранее. Его адаптация к жизни рядом с человеком произошла значительно раньше — более тысячи лет назад, предположительно в регионах Средиземноморья или Ближнего Востока», — говорится в сообщении.
Исследование важно не только для эволюционной биологии, но и для медицины. Culex pipiens — один из ключевых переносчиков вируса Западного Нила и других арбовирусов. Предполагается, что гибриды между формами, активно кусающие как людей, так и птиц, представляют наибольшую опасность, осуществляя передачу арбовирусных заболеваний от их основных природных хозяев человеку. Попытки установить частоту такой гибридизации привели к предположению о значительной роли гибридов в передаче заболеваний.
Результаты исследования основаны на анализе полных геномов примерно 350 современных и исторических образцов комаров, собранных в 77 популяциях Европы, Северной Африки и Западной Азии. Такой масштабный геномный подход позволил реконструировать эволюционную историю вида и показать, что «подземный» образ жизни — не результат стремительной эволюции в условиях индустриального города, а следствие более ранней адаптации к жизни рядом с человеком.
Об эволюции комара.
«Долгое время считалось, что был обыкновенный комар, а потом люди построили метро — и он буквально за сто лет резко эволюционировал и приспособился к подземной жизни. Наши данные показывают, что все было иначе», — приводит пресс-служба слова научного сотрудника института Дмитрия Карагодина.
По словам ученого, форма molestus отделилась от своей птицеядной «родственницы» — Culex pipiens формы pipiens — задолго до появления современных городов. Сначала комары адаптировались к человеку и жизни в густонаселенных поселениях, а уже затем, с развитием подземной инфраструктуры, быстро заняли новые экологические ниши — подвалы, хранилища и метро.
«Получилось, что разделение произошло примерно от одной до десяти тысяч лет назад. А когда появились подземные сооружения, этот комар просто быстро их колонизировал — без необходимости какой-то мгновенной эволюции», — отметил Карагодин.
Авторы показали, что признаки, которые раньше интерпретировались как следствие гибридизации между формами комара, на самом деле отражают древнюю генетическую изменчивость внутри популяции птицеядной формы. Это меняет представления о масштабах генного обмена и его роли в распространении инфекций. Понимание генетических различий между формами и их поведением может помочь в создании более адресных и экологически безопасных методов контроля численности переносчиков заболеваний.
«Это фундаментальное геномное исследование, но полученные данные в перспективе позволяют точнее понимать, с какими именно комарами мы имеем дело и почему они ведут себя по-разному», — добавил Карагодин.