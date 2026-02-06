Сотрудника новосибирского завода задержали за взятку в 950 тысяч рублей

СК России по Новосибирской области возбудил уголовное дело в отношении сотрудника местного завода. Он подозревается в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Подозреваемый признал вину и сотрудничает со следствием. В отношении представителя коммерческой организации, передавшего деньги, также возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в даче взятки должностному лицу в крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ). Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении взяткодателя меру пресечения в виде содержания под стражей.