Сотрудника новосибирского завода задержали за взятку в 950 тысяч рублей

Сотрудники УФСБ по Новосибирской области задержали работника одного из местных заводов по подозрению в получении крупной взятки. Работник предприятия лично получил 950 тысяч рублей от представителя коммерческой организации. Взамен он обещал ускорить сроки расчётов по договорам поставки сырья для производства.

Источник: Life.ru

«Установлено, что сотрудник завода лично получил взятку в сумме 950 тысяч рублей от представителя коммерческой организации за ускорение сроков расчётов по договорам поставок производственного сырья на ПАО “НЗХК”, — говорится в сообщении пресс-службы УФСБ.

СК России по Новосибирской области возбудил уголовное дело в отношении сотрудника местного завода. Он подозревается в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Подозреваемый признал вину и сотрудничает со следствием. В отношении представителя коммерческой организации, передавшего деньги, также возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в даче взятки должностному лицу в крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ). Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении взяткодателя меру пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее силовики задержали главу Приморского межрегионального управления Россельхознадзора Дмитрий Зданович. Его подозревают во взятке. В ведомстве прошли обыски.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.