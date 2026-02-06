Ричмонд
Цены на крепкий алкоголь повысили в Беларуси

В Беларуси подорожали алкогольные напитки крепостью свыше 28%

Источник: Комсомольская правда

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси внесло изменение в постановление «Об установлении предельных минимальных цен на алкогольную продукцию крепостью свыше 28 процентов». Документ опубликован на Национальном интернет-портале Беларуси и вступил в силу.

Так, предельная минимальная отпускная цена (без учета НДС) за 0,5 литра спиртного крепостью 40% теперь составляет 8,10 рубля (это плюс 53 копейки к предыдущей цене).

Розничная цена с учетом налога на добавленную стоимость увеличена до 10,72 рубля (плюс 70 копеек). Это со стоимостью потребительской тары.

Параллельно были повышены и минимальные отпускные цены на этиловый спирт из пищевого сырья, который используется для производства алкогольной продукции, уксуса и слабоалкогольных напитков, а также для изготовления лекарственных средств.

Эти нормативы актуальны для всего алкоголя, производимого или реализуемого в Беларуси.

