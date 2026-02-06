Певец Валерий Леонтьев продал в РФ свой Maybach

Напомним, артист несколько лет живёт за границей, но сохраняет московскую квартиру. Представители вокалиста не дают комментариев на периодически всплывающие новости о возращении певца в Россию. Тем не менее, исполнитель хита «Дельтаплан» в 2025 году согласился выступить в РФ. Он принял участие в конкурсе «Новая волна» в Казани в качестве приглашенного гостя. От разговора с журналистами Леонтьев отказался.