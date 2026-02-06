Певец Валерий Леонтьев продал в РФ свой Maybach

Народный артист России Валерий Леонтьев продал свой Maybach. Цена за элитное транспортное средство варьируется от 14,5 до 35,7 миллиона рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документы о купли-продажи.
Леонтьев купил Mercedes-Benz Maybach S-Класс с мощностью более 500 лошадиных сил в декабре 2021. При этом, как указано в документах, уже в апреле 2023 года Леонтьев продал автомобиль.
Напомним, артист несколько лет живёт за границей, но сохраняет московскую квартиру. Представители вокалиста не дают комментариев на периодически всплывающие новости о возращении певца в Россию. Тем не менее, исполнитель хита «Дельтаплан» в 2025 году согласился выступить в РФ. Он принял участие в конкурсе «Новая волна» в Казани в качестве приглашенного гостя. От разговора с журналистами Леонтьев отказался.