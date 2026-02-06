Ричмонд
Певец Валерий Леонтьев продал в РФ свой Maybach

За продажу элитного транспортного средства Леонтьев выручил от 14 до 35 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

Народный артист России Валерий Леонтьев продал свой Maybach. Цена за элитное транспортное средство варьируется от 14,5 до 35,7 миллиона рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документы о купли-продажи.

Леонтьев купил Mercedes-Benz Maybach S-Класс с мощностью более 500 лошадиных сил в декабре 2021. При этом, как указано в документах, уже в апреле 2023 года Леонтьев продал автомобиль.

Напомним, артист несколько лет живёт за границей, но сохраняет московскую квартиру. Представители вокалиста не дают комментариев на периодически всплывающие новости о возращении певца в Россию. Тем не менее, исполнитель хита «Дельтаплан» в 2025 году согласился выступить в РФ. Он принял участие в конкурсе «Новая волна» в Казани в качестве приглашенного гостя. От разговора с журналистами Леонтьев отказался.