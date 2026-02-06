AP: Свадебный автобус рухнул с горы в Непале, десятки людей погибли и пострадали

Не менее жуткий случай недавно произошел в Турции. В районе Дошемеалты города Анталья перевернулся пассажирский автобус, следовавший из провинции Текирдаг. В результате ДТП погибли восемь человек, все — граждане Турции. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, автобус пробил ограждение и вылетел с трассы.