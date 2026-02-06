AP: Свадебный автобус рухнул с горы в Непале, десятки людей погибли и пострадали

В Непале свадебный автобус сорвался с горной дороги и рухнул вниз по склону. В результате аварии погибли по меньшей мере 13 человек, еще 34 получили ранения. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на полицию.
По данным полиции района Баитади, авария произошла вечером в четверг. Тогда на западе страны Автобус с участниками свадебной процессии возвращался после церемонии и съехал с дороги, после чего скатился с высоты около 200 метров недалеко от деревни Будгаун.
Пострадавших оперативно доставили в больницы, тела погибших извлекали из-под обломков. Жених и невеста ехали в другом автомобиле и не пострадали. Причины случившегося пока не установлены. Полиция начала расследование обстоятельств аварии.
Не менее жуткий случай недавно произошел в Турции. В районе Дошемеалты города Анталья перевернулся пассажирский автобус, следовавший из провинции Текирдаг. В результате ДТП погибли восемь человек, все — граждане Турции. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, автобус пробил ограждение и вылетел с трассы.