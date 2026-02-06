Правоохранители в Норвегии начали расследование в отношении бывшего премьер-министра и экс-генсека Совета Европы Торбьорна Ягланда по подозрению в коррупции на фоне публикации файлов по делу скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна.
— Помимо прочего, будет расследовать, получали ли он подарки, оплачивались ли поездки и предоставлялись ли займы в связи с занимаемой им должностью, — говорится в заявлении норвежского подразделения по борьбе с экономическими преступлениями.
Там также добавили, что ведомство продолжит изучать опубликованные файлы по делу Эпштейна.
Стало известно, что нидерландская школа дворецких The International Butler Academy в 2013 году предлагала своим выпускникам работу у Джеффри Эпштейна, осужденного за педофилию.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер хватал себя за руки, чтобы они не дрожали. В этот момент его допрашивали по делу Эпштейна.
Согласно опубликованным файлам, американский финансист высмеивал президента Украины Владимира Зеленского в личной переписке с бывшим министром финансов США Ларри Саммерсом.