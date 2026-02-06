Как получить максимальную пенсию после увольнения

Важно: причина увольнения не имеет значения — будь то добровольный уход, уход по соглашению сторон, увольнение по сокращению или выход на пенсию. Перерасчёт происходит в любом случае. Более того, после получения повышенной пенсии человек может снова устроиться на работу — и это не отменит и не снизит новую сумму. С 2025 года индексация применяется и к действующим сотрудникам, но только если они не прерывали трудовые отношения менее чем на полный календарный месяц.