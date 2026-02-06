Как получить максимальную пенсию после увольнения

Об этом рассказал профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов в интервью агентству «Прайм», передает ИА DEITA.RU.
С 2016 по 2024 год работающие пенсионеры лишались ежегодных индексаций — их выплаты «замораживались» на уровне, установленном при первом назначении, независимо от роста потребительских цен и инфляции.
За восемь лет накопилась значительная задолженность по повышениям, которую государство стало компенсировать с 2025 года — но не сразу, а только после официального прекращения трудовых отношений.
Ключевое правило: все пропущенные индексации за этот период добавляются к пенсии не в момент увольнения, а с первого числа следующего месяца, а само повышение начинает поступать — спустя ещё один месяц.
Именно поэтому юрист рекомендует увольняться в последние дни месяца. Такой подход позволяет сохранить статус «работающего» на весь месяц — и, соответственно, получить за него зарплату, премии, бонусы, отпускные или иные выплаты, предусмотренные внутренними локальными актами. При этом уже на следующий месяц пенсия автоматически пересчитывается в полном объёме, включая все накопленные коэффициенты.
Важно: причина увольнения не имеет значения — будь то добровольный уход, уход по соглашению сторон, увольнение по сокращению или выход на пенсию. Перерасчёт происходит в любом случае. Более того, после получения повышенной пенсии человек может снова устроиться на работу — и это не отменит и не снизит новую сумму. С 2025 года индексация применяется и к действующим сотрудникам, но только если они не прерывали трудовые отношения менее чем на полный календарный месяц.
Самая распространённая ловушка — неполный перерыв. Если человек увольняется 30-го числа, а 1-го уже возвращается на прежнее или новое место работы, система СФР не фиксирует прекращение трудовой деятельности как законное основание для перерасчёта.
Пенсия остаётся прежней — и компенсация за годы «заморозки» не начисляется. Поэтому, чтобы перерасчёт состоялся, должен пройти хотя бы один полный месяц без работы — с 1-го по 31-е (или 28-е/30-е), без пересечения с новым трудовым договором.
Перерасчёт происходит автоматически — заявление подавать не нужно. Однако ответственность за передачу данных о расторжении трудового договора лежит на работодателе. И здесь кроется главный риск: из-за ошибок в отчётах, технических сбоев или задержек в подаче данных в Социальный фонд информация может не дойти вовремя.
Поэтому Виноградов настоятельно советует: после увольнения проверьте статус в личном кабинете на портале «Госуслуги» или на сайте Пенсионного фонда России. Убедитесь, что в системе зафиксировано ваше увольнение и дата его окончания. Если данные не обновились в течение 10−14 дней — обратитесь в отделение СФР с копией приказа об увольнении. Простая проверка может сэкономить месяцы ожидания и тысячи рублей недополученной пенсии.