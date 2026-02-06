Ричмонд
-5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сергей Рост раскрыл переживания по поводу дочери

Сергей Рост, хорошо известный по сериалу «Осторожно, модерн», стал впервые отцом, когда ему уже было далеко за 40. У артиста есть единственная дочь, и, конечно, он за неё переживает, о чем и рассказал журналистам на кинопремьере.

Сергей Рост, хорошо известный по сериалу «Осторожно, модерн», стал впервые отцом, когда ему уже было далеко за 40. У артиста есть единственная дочь, и, конечно, он за неё переживает, о чем и рассказал журналистам на кинопремьере.