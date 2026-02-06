Сергей Рост раскрыл переживания по поводу дочери

Сергей Рост, хорошо известный по сериалу «Осторожно, модерн», стал впервые отцом, когда ему уже было далеко за 40. У артиста есть единственная дочь, и, конечно, он за неё переживает, о чем и рассказал журналистам на кинопремьере.