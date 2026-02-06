В Иркутске вандалы повредили две популярные городские миниатюры

Ранее КП-Иркутск рассказывала историю женщины, которая соврала акушерам, чтобы спасти еще не рожденную дочь. Ей самой тяжело поверить в то, какие трудности пришлось пройти. Малышка появилась на свет на 26-й неделе беременности при норме от 38 недель. И, если сейчас врачи выхаживают до 98% таких крох, то в те года их называли «живорожденными плодами». Подробности здесь.