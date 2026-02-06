В Иркутске вандалы повредили две популярные городские миниатюры

В Иркутске неизвестные испортили две миниатюрные картины, созданные в рамках фестиваля «Голос улиц». Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, арт-объекты «Сай» и «В тишине» находились на фасадах зданий на улицах Сухэ-Батора и Дзержинского. Их авторы — художники из Владимира Регина Яфасова и Федор Карпов.
Художники решили не восстанавливать поврежденные миниатюры на прежних местах. Пресс-служба администрации города Иркутска.
Всего в центре города было девять таких миниатюр, объединенных темой ностальгии и сибирского быта. Размер самой маленькой из них — всего 2 на 2 сантиметра. Поиск этих крошечных картин на стенах домов стал популярным квестом среди горожан и туристов.
— Очень жаль, что такие хрупкие и душевные работы, которые стали частью города и вызывали искренний интерес, подверглись варварскому отношению. Они создавали особую атмосферу, будили воспоминания и эмоции. Мы благодарны всем, кто ценил и берег их, — прокомментировал руководитель проекта Роман Малинович.
Всего в центре города было девять таких миниатюр. Пресс-служба администрации города Иркутска.
Художники решили не восстанавливать поврежденные миниатюры на прежних местах. Вместо этого они планируют создать новые объекты по другим адресам в Иркутске.
