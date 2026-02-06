Омская полиция вернула потерявшуюся девочку матери

Шестилетняя девочка рассказала, что после завтрака вышла погулять одна и не смогла найти дорогу домой. Сотрудники полиции оперативно установили личность её матери и связались с ней. Женщину пригласили в отделение, где ей вернули ребёнка. Там же на неё был составлен административный протокол за недосмотр за малолетней дочерью.