Омская полиция вернула потерявшуюся девочку матери

В Омске участковому полиции поступило сообщение от местных жителей о маленькой потерявшейся девочке, которую они нашли во дворе жилого дома. Об этом сообщает Ирина Волк.
Шестилетняя девочка рассказала, что после завтрака вышла погулять одна и не смогла найти дорогу домой. Сотрудники полиции оперативно установили личность её матери и связались с ней. Женщину пригласили в отделение, где ей вернули ребёнка. Там же на неё был составлен административный протокол за недосмотр за малолетней дочерью.
Ранее мы сообщали, что в Омске наказали педагога, который ударил по лицу детсадовца.
