Россиян предостерегли от установки камер в подъезде: за них могут оштрафовать

Установка видеокамер в подъезде без согласия соседей может повлечь штраф или уголовную ответственность. Об этом рассказала юрист Екатерина Нечаева. Ее слова прозвучали в беседе с РИА Новости.
Юрист пояснила, что размещение камер в местах общего пользования допускается только при согласии управляющей компании и всех собственников жилья. Такое решение должно приниматься на общем собрании жильцов дома.
«Если камера направлена на двери соседей, то может быть и уголовная ответственность за нарушение неприкосновенности частной жизни», — подчеркнула Нечаева, добавив, что наказание может доходить до двух лет лишения свободы.
Юрист уточнила, что при установке камер без согласования соседи вправе требовать их демонтажа через суд. Кроме того, предусмотрена административная ответственность: штраф от 6 до 15 тысяч рублей за незаконную обработку персональных данных и от 100 до 300 рублей за самоуправство.
