Россиян предостерегли от установки камер в подъезде: за них могут оштрафовать

Юрист уточнила, что при установке камер без согласования соседи вправе требовать их демонтажа через суд. Кроме того, предусмотрена административная ответственность: штраф от 6 до 15 тысяч рублей за незаконную обработку персональных данных и от 100 до 300 рублей за самоуправство.