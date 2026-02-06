Ричмонд
На улице скользко и пасмурно — рекомендуют не выходить, а в домах без света мрачно и тоскливо: Где в Кишинёве не будет электроэнергии — публикуем адреса

Где в Кишинёве не будет электроэнергии в пятницу, 6 февраля.

Источник: Комсомольская правда

Поставщик электроэнергии сообщил о плановых отключениях.

Буюканы:

ул. К. Ешилор, 30, 34−36 — с 09:00 до 16:00.

Чеканы:

ул. Н. Милеску-Спэтару, 2, 3, 4, 5, 16/4, П. Заднипру, 16, 16/1, 16/2, 16/3, 16/4, 16/5, 16/7, 16/8, 18, 18/1, 18/2, 18/3, 18/4, 18/5, 24, 63/2 — с 11:05 до 17:00.

Накануне в соцсетях появилось предупреждение, что 6 февраля с 09:00 до 17:00 возможны массовые отключения электроэнергии.

Это приведёт к подаче воды с пониженным давлением из-за работ, проводимых предприятием Î.C.S. Premier Energy Distribution.

Заряжайте гаджеты и набирайте воду ЗАРАНЕЕ!

Убедитесь, что у вас под рукой есть фонарик или другой источник света.

Если у вас есть пожилые родственники или соседи, позвоните им и узнайте, все ли с ними в порядке.

Сообщайте о любых инцидентах в диспетчерские службы операторов:

Premier Energy Distribution: 022 43 11 11.

RED Nord: +373 231 24 201.

