Поставщик электроэнергии сообщил о плановых отключениях.
Буюканы:
ул. К. Ешилор, 30, 34−36 — с 09:00 до 16:00.
Чеканы:
ул. Н. Милеску-Спэтару, 2, 3, 4, 5, 16/4, П. Заднипру, 16, 16/1, 16/2, 16/3, 16/4, 16/5, 16/7, 16/8, 18, 18/1, 18/2, 18/3, 18/4, 18/5, 24, 63/2 — с 11:05 до 17:00.
Накануне в соцсетях появилось предупреждение, что 6 февраля с 09:00 до 17:00 возможны массовые отключения электроэнергии.
Это приведёт к подаче воды с пониженным давлением из-за работ, проводимых предприятием Î.C.S. Premier Energy Distribution.
Заряжайте гаджеты и набирайте воду ЗАРАНЕЕ!
Убедитесь, что у вас под рукой есть фонарик или другой источник света.
Если у вас есть пожилые родственники или соседи, позвоните им и узнайте, все ли с ними в порядке.
Сообщайте о любых инцидентах в диспетчерские службы операторов:
Premier Energy Distribution: 022 43 11 11.
RED Nord: +373 231 24 201.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Теперь налог на недвижимость будут платить и пенсионеры, и малоимущие: Власти Молдовы цинично пытаются оправдать обдираловку — надо платить за «европейские» дороги и инфраструктуру, которых нет.
По новой оценке, платить налог на недвижимость придётся даже пенсионерам (далее…).
МВД открестилось от своего курсанта, из-за которого в ДТП погиб подросток: У властей Молдовы виноват кто угодно — геополитика, погода, котировки на мировых биржах, марсиане — но только не они сами.
Вместо того, чтобы принести извинения, вместо публичного признания вины руководством МВД мы видим лишь попытку дистанцироваться и формально «слить» 19-летнего парня (далее…).
Униря уже не та: Майя Санду может объявить большинство граждан Молдовы румынами — Никушор Дан уже начинает видеть в ней не соратницу, а соперницу.
Зачем на самом деле гражданам Молдовы румынские паспорта и какой у них «огонь в сердце» (далее…).