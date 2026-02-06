Парламент Венесуэлы единогласно принял законопроект о всеобщей амнистии

Национальная ассамблея Венесуэлы единогласно одобрила законопроект «об амнистии для демократического сосуществования». Он охватывает уголовные дела в период с 1999 по 2026 годы.
— Процесс консультаций должен быть тщательным и трудоемким. Давайте не будем бояться говорить со всеми, с каждым, кто хочет нам что-то сказать, с каждым, кто может что-то рассказать, с каждым, кто может что-то предложить, — сказал брат президента страны Делси Родригес Хорхе.
Так, из мест лишения свободы освободят в том числе осужденных за подстрекательство, сопротивление власти, мятеж и государственную измену, передает «Коммерсантъ».
К вечеру 25 января в Венесуэле освободили 104 политических заключенных. Уточнялось, что это число не окончательное.
«Вечерняя Москва» рассказала о причинах вторжения армии США, количестве ударов по объектам, захвате бывшего президента страны Николаса Мадуро, а также о реакции Венесуэлы и других стран на произошедшее.
Президент США Дональд Трамп заявил, что «секретное новое оружие» под названием «дискомбобулятор» имело решающее значение для американской операции по захвату Мадуро.