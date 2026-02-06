Защитившие детсад в Оренбуржье от нападения педагоги получат по 500 тысяч рублей

В Оренбургской области двух педагогов детского сада в Бугуруслане — воспитателя Лию Галееву и музыкального работника Людмилу Платонову — наградят премией в 500 тысяч рублей за защиту воспитанников во время нападения мужчины с ножом 5 февраля, сообщил губернатор региона Евгений Солнцев.
— Кроме представления к награде, считаю, необходимо поощрить педагогов и денежной премией. Каждая из них получит по 500 тысяч рублей, — сказал он.
Он пояснил в своем Telegram-канале, что музыкальный работник удерживала дверь помещения до приезда экстренных служб, благодаря чему нападавшего удалось запереть вместе с воспитателем. По его поручению глава города Дмитрий Дьяченко встретился с педагогами, чтобы лично поблагодарить их за действия.
Пьяный мужчина с ножом ворвался в детский сад в Оренбургской области. Охраны в учреждении не было, поэтому злоумышленника пришлось останавливать воспитательнице Лие Галеевой. Женщина получила ножевые ранения, но смогла скрутить преступника. Теперь он находится на допросе. Возбуждены два уголовных дела.