Задержаны шестеро подозреваемых в хищении более 2,4 млн руб. у военных СВО

Ранее сообщалось, что сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России, совместно с коллегами из МВД по Республике Коми, ФСБ России провели операцию по задержанию четверых ранее судимых лиц, которые подозреваются в серии мошеннических действий, совершенных в особо крупном размере.