Задержаны шестеро подозреваемых в хищении более 2,4 млн руб. у военных СВО

Сотрудники ФСБ и МВД задержали в Хабаровском крае шестерых подозреваемых в хищении более 2,4 миллиона рублей у участников специальной военной операции, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По предварительным данным, мошенники организовывали фиктивные браки со специально подобранными женщинами и оформляли на себя нотариальные доверенности на управление банковскими счетами потерпевших.
Возбуждены уголовные дела по фактам мошенничества.
Ранее сообщалось, что сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России, совместно с коллегами из МВД по Республике Коми, ФСБ России провели операцию по задержанию четверых ранее судимых лиц, которые подозреваются в серии мошеннических действий, совершенных в особо крупном размере.