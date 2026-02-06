Ричмонд
-5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Задержаны шестеро подозреваемых в хищении более 2,4 млн руб. у военных СВО

Сотрудники ФСБ и МВД задержали в Хабаровском крае шестерых подозреваемых в хищении более 2,4 миллиона рублей у участников специальной военной операции.

Источник: Аргументы и факты

Сотрудники ФСБ и МВД задержали в Хабаровском крае шестерых подозреваемых в хищении более 2,4 миллиона рублей у участников специальной военной операции, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительным данным, мошенники организовывали фиктивные браки со специально подобранными женщинами и оформляли на себя нотариальные доверенности на управление банковскими счетами потерпевших.

Возбуждены уголовные дела по фактам мошенничества.

Ранее сообщалось, что сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России, совместно с коллегами из МВД по Республике Коми, ФСБ России провели операцию по задержанию четверых ранее судимых лиц, которые подозреваются в серии мошеннических действий, совершенных в особо крупном размере.

Узнать больше по теме
Ирина Волк: биография, карьера и интересные факты о представителе МВД России
Среди представителей силовых ведомств России Ирина Волк — одна из самых узнаваемых фигур. В материале — жизненный путь и карьера официального представителя Министерства внутренних дел (МВД) России, интересные факты о ней и последние новости.
Читать дальше