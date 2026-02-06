Два воспитателя, защитившие детсад в Оренбуржье, получат по 500 тысяч рублей

Ранее KP.RU подробно описал подвиг Лии Галеевой. Воспитательница кинулась на вооруженного мужчину. Злоумышленник хотел проникнуть в дошкольное учебное учреждение. Женщина собой преградила путь и не дала случиться трагедии. Она самоотверженно удерживала пьяного мужчину с ножом в коридоре, пока детей эвакуировали. Никто из воспитанников детского сада не пострадал.