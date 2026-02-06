Ричмонд
Два воспитателя, защитившие детсад в Оренбуржье, получат по 500 тысяч рублей

Воспитателей, защищавших детсад Оренбуржья, поблагодарили не только на словах.

Источник: Комсомольская правда

Власти Оренбурга наградили воспитателей детского сада в Бугуруслане, Лию Галееву и Людмилу Платонову, денежной премией в 500 тыс. рублей за защиту детей от нападения мужчины с ножом 5 февраля. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Солнцев в своем Telegram-канале.

«Кроме представления к награде, считаю, необходимо поощрить педагогов и денежной премией. Каждая из них получит по 500 тыс. рублей», — написал чиновник у себя в блоге.

Ранее KP.RU подробно описал подвиг Лии Галеевой. Воспитательница кинулась на вооруженного мужчину. Злоумышленник хотел проникнуть в дошкольное учебное учреждение. Женщина собой преградила путь и не дала случиться трагедии. Она самоотверженно удерживала пьяного мужчину с ножом в коридоре, пока детей эвакуировали. Никто из воспитанников детского сада не пострадал.