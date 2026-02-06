В ЖК «Изумрудный» и микрорайоне Патрокл появятся новые детские сады — мэрия Владивостока

Новые детские сады появятся в ЖК «Изумрудный» и микрорайоне Патрокл во Владивостоке. Объявлены аукционы по выбору проектировщиков, сообщила пресс-служба администрации города.
«Планируется, что детский сад в ЖК “Изумрудный” будет вмещать в себя 13 групп для детей разных возрастов, музыкальный и физкультурный залы, медицинский блок. Здание детского сада в микрорайоне Патрокл должно быть рассчитано на 16 групп, музыкальный и физкультурный залы, медицинский блок», — говорится в сообщении.
Администрация объявила аукционы на проектирование этих дошкольных учреждений на 240 и 320 мест соответственно. На полный цикл проектирования, от инженерных изысканий до готовой проектно-сметной документации, подрядчикам отводится 280 календарных дней. Проекты должны будут соответствовать всем современным нормативам, включая создание безбарьерной среды.
Эти объекты — часть масштабной программы по развитию дошкольной инфраструктуры. Уже в этом году, 1 сентября, откроется детский сад на Постышева, 7а, а в 2026 году — учреждение на улице Сочинской.
Два новых детских сада откроются во Владивостоке уже в этом году.
Власти города сообщили о планах по созданию дополнительных мест для дошкольников и расширению формата работы существующих учреждений.
Напомним, что недавно во Владивостоке начали работать дежурные группы в детских садах. В них уход и присмотр за детьми будет осуществляться до 20.00. Пока что такая необходимость появилась лишь в нескольких садах, но число групп может быть расширено в будущем. Ранее ИА PrimaMedia также опубликовало полный список адресов, где появятся дежурные группы.