В ЖК «Изумрудный» и микрорайоне Патрокл появятся новые детские сады — мэрия Владивостока

Напомним, что недавно во Владивостоке начали работать дежурные группы в детских садах. В них уход и присмотр за детьми будет осуществляться до 20.00. Пока что такая необходимость появилась лишь в нескольких садах, но число групп может быть расширено в будущем. Ранее ИА PrimaMedia также опубликовало полный список адресов, где появятся дежурные группы.