Стала известна причина смерти актера из «Брата» и «Убойной силы» Арутюняна

Актер Артур Арутюнян, известный по ролям в фильмах и сериалах «Брат», «Убойная сила», «Улицы разбитых фонарей», умер в возрасте 68 лет из-за инфаркта. Об этом стало известно aif.ru.
Бывшая супруга Арутюняна Валентина сообщила, что актер скончался вечером 5 февраля в Елизаветинской больнице в Санкт-Петербурге в результате инфаркта.
Женщина также уточнила, что Арутюнян давно не снимался в кино по причине проблем со здоровьем. У актера осталось трое детей.
Артур Арутюнян родился 12 феварял 1957 года. В 1981 году окончил Ереванский театральный институт. Долгое время жил и работал в Санкт-Петербурге.
Впервые в кино он появился в начале 90-х. Известен по роли Валета в детективе 1991 года «Гений» с Александром Абдуловым, Ларисой Белогуровой, Иннокентием Смоктуновским и Сергеем Прохановым. Кроме того, снимался в таких фильмах и сериалах, как «Когда святые маршируют», «Улыбка», «Жертва для императора», «Брат», «Улицы разбитых фонарей-1», «Убойная сила-1» и др.
