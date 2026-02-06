Стала известна причина смерти актера из «Брата» и «Убойной силы» Арутюняна

Впервые в кино он появился в начале 90-х. Известен по роли Валета в детективе 1991 года «Гений» с Александром Абдуловым, Ларисой Белогуровой, Иннокентием Смоктуновским и Сергеем Прохановым. Кроме того, снимался в таких фильмах и сериалах, как «Когда святые маршируют», «Улыбка», «Жертва для императора», «Брат», «Улицы разбитых фонарей-1», «Убойная сила-1» и др.